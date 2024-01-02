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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط ثاني مروحية إسرائيلية جنوب غزة لنقل مصابين في جيش الاحتلال

الاحتلال
الاحتلال

حذرت وسائل إعلام عبرية من ارتفاع الاصابات وأعداد قتلى جيش الاحتلال خلال المواجهات مع المقاومة في غزة.

وكشفت وسائل الإعلام ، عن هبوط مروحية ثانية من فرقة الإنقاذ في الجيش الإسرائيلي لنقل عددًا من الجنود المصابين من منطقة جنوب مدينة غزة.

كما  هبطت طائرة مروحية أولى لجيش الاحتلال لنقل مصابين من الضباط والجنود شرقي القرارة جنوب قطاع غزة.

وقالت المقاومة الفلسطينية إن عدد القتلى من جنود الاحتلال أعلى بكثير من رقم ال500 الذي اعلنه الاحتلال فالعدد الفعلي أضعاف هذا الرقم.


وأكدت منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي، أن عدد جرحى الجيش قد يصل إلى 20 الفا إذا تم ادراج مصابي اضطراب ما بعد الصدمة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق يعقوب عميدرور قوله إنه لدى حماس ثقة الآن لرفض أي صفقة لا تمنحها النصر.

وأكد أن ظروف عمل القوات الإسرائيلية أصبحت أصعب بينما تحسنت ظروف مقاتلي حركة حماس.

مروحية ثانية طائرة مروحية أولى الاحتلال مصابين جنوب قطاع غزة

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