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برلمان

رئيس شباب النواب: قانون الهيدروجين الأخضر يدفع عجلة الاستثمار في مصر

محمود حسين، رئيس
محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته موضوع في غاية الأهمية، خاصة وأنه يساعد في إيجاد وسائل وبدائل للطاقة التقليدية، ويدفع عجلة الاستثمار في الدولة المصرية. 

جاء ذلك في كلمة النائب محمود حسين، اليوم خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وتناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن مشروع القانون يساعد في الحفاظ على المتغيرات المناخية، موجهًا الشكر والتقدير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة لتقديمها مشروع القانون المعروض. 

وأوضح النائب محمود حسين، أن المتغيرات المناخية تؤثر على مصادر الطاقة وقد عانى منها العالم في فترة من الفترات السابقة، مؤكدًا أن الهيدروجين الأخضر سيصبح مصدرًا للدخل القومي في الدولة المصرية . 

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالنواب، أن الدولة المصرية ستصبح  محطة توريد عالمية في مجال تصدير الهيدروجين الاخضر، متمنيًا استمرار الحكومة في تقديم مشاريع قوانين هامة مثل القانون المعروض. 

واختتم: "مشروع القانون المعروض سوف يحدث نقلة نوعية قوية ويخدم المجتمع المصري، معلنًا موافقته على مشروع القانون".

من جانبها قالت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يأتي وفقًا لتطلعات الرئيس عبدالفتاح السيسي للسير نحو بناء الجمهورية الجديدة، ورؤيته في عام 2030. 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته سيساهم في رفع معدلات الاستثمار في الدولة المصرية، موضحه أن مشروع القانون المعروض يساعد على استخدام بدائل الطاقة التي تساعد على نظافة البيئة. 

وأكدت النائبة جيهان البيومي، أن مشروع القانون المعروض يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الدولة المصرية بشكل أمثل، مؤكده أنه يساعد في زيادة معدلات الاستثمار سواء المصري أو الأجنبي، موجه الشكر لكافة القائمين على النهوض بالاقتصاد المصري.

محمود حسين حوافز الهيدروجين الاخضر الاستثمار

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