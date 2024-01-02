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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قائد القوات البحرية المصرية يلتقى آمر القوة البحرية الكويتية

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية المصرية يلتقى آمر القوة البحرية الكويتية

إلتقى الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية المصرية العميد الركن بحرى هزاع مطلق العلاطى آمر القوة البحرية الكويتية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالأسكندرية.

قائد القوات البحرية

تضمنت الزيارة جولة تفقدية لعدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثاً لأسطول القوات البحرية ، والمرور على لواء الوحدات الخاصة ، وتفقد منظومة الإعداد والتأهيل للطلبة داخل الكلية البحرية.

قائد القوات البحرية المصرية يلتقى آمر القوة البحرية الكويتية

شركة ترسانة الأسكندرية

كما شملت الزيارة المرور على شركة ترسانة الأسكندرية وهنجر بناء السفن للتعرف على الإمكانيات والخبرات المصرية الرائدة فى مجال إنتاج الوحدات البحرية المختلفة وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية.

قائد القوات البحرية المصرية يلتقى آمر القوة البحرية الكويتية

القوات البحرية

يأتى ذلك فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين .

قائد القوات البحرية المصرية يلتقى آمر القوة البحرية الكويتية
قائد القوات البحرية القوات البحرية البحرية المصرية البحرية الكويتية آمر القوة البحرية الكويتية الفريق أشرف إبراهيم عطوة

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