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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خروج 14 سيدة من مصابى حادث تصادم بالدقهلية عقب تلقيهن العلاج

ارشيفيه
ارشيفيه

خرجت 14 سيدة من المصابات  فى حادث تصادم بالدقهلية من مستشفى دكرنس  فى  حالة جيدة عقب تلقيهم العلاج
 وكانت  24 سيدة قد اصييت بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك إثر وقوع حادث تصادم جرار زراعي بمقطورة كانوا  يستقلونها أثناء عودتهن من عملهن وسيارة ملاكي، على طريق دكرنس المنصورة بمحافظة الدقهلية

وتلقت مديرية أمن الدقهلية  إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين جرار زراعي محملة بالعاملات وسيارة ملاكي على طريق المنصورة دكرنس، أمام كوبري قرية المرساة.

 انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة ٢٤ سيدة اصابتهن ما بين كسور وسحجات وارتجاج وتم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج وتم تحرير المحضر اللازم.

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