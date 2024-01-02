حطب يتغيب عن جلسة الاستماع في اللجنة الأولمبية.. والسبت المقبل موعدا جديدا

تغيب المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية الموقوف، عن جلسة الاستماع التي حددها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ، والتي كان مقررًا لها في السابعة مساء اليوم، الثلاثاء.

ومن جانبه، أكد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية، أن اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للائحة أرسلت خطابا إلى هشام حطب تخطره بموعد جلسة استماع يوم الثلاثاء 2 يناير، كما تم تحديد موعد بديل يوم السبت المقبل 6 يناير الجاري ، وذلك في حالة تعذر حضوره الجلسة اليوم.

وتابع أنه من المنتظر أن تقوم اللجنة لاستماع إلي أقوال هشام حطب في جلسة الاستماع، وردوده على مسألة سحب الثقة منه، قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية الطارئة المكونة من 28 اتحادًا أولمبيًا، والتي تحددت يوم 13 يناير الجاري، لحسم سحب الثقة منه بشكل نهائي.

ويترأس لجنة الاستماع دكتور، هيثم علي المستشار القانوني للجنة الأولمبية، وعضوية كلا من المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنه الاولمبية، والنائبة ايه مدني عضو مجلس اداره اللجنه الاولمبيه عن الاعبين وعضو لجنه الاعبين باللجنة الاولمبية الدولية.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية خلال عدة اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة خطط تكثيف الاستعدادات ومناقشة متطلبات الاتحادات الرياضية، فضلاً عن عقد عدد من اللقاءات مع الأبطال والمنتخبات لمناقشة جميع متطلباتهم وتدريباتهم خلال الفترة المقبلة.