سفير مصر في إسرائيل سابقا: الاغتيالات الأخيرة طوق النجاة لنتنياهو

قال عاطف سيد الأهل، سفير مصر الأسبق في تل أبيب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح مشروع التعديلات القضائية منذ حكومته الرابعة وهو الآن يترأس الحكومة السادسة له، موضحا أن الكنيست أصدر قانونًا لتعديل قواعد عزل رئيس الوزراء من أجل حماية نتنياهو.

وأوضح "الأهل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن حكومة نتنياهو سعت مرارا وتكرارا في تقليل سلطة المحكمة العليا، مؤكدًا أن هناك في إسرائيل تهميش دور المحكمة بخصوص تعيين الوزراء ونوابهم، وهدم الأسس التي قامت عليها الكيانات القضائية في إسرائيل.

الكنيست اتخذ قرارات سريعة تؤكد على معاناة إسرائيل في انقسام داخلي

وأشار إلى أن الكنيست اتخذ قرارات سريعة تؤكد على معاناة إسرائيل في انقسام داخلي، مؤكدًا أن اليمين المتطرف في إسرائيل لم يعد له دور الآن وهي قنابل دخان فقط، مشددًا على أن نتنياهو لا يعتمد على وزراء حكومته اليمنيين، إلا أنهم يخرجون بتصريحات مشينة من آن لآخر.

وتابع: "مصير نتنياهو على المحك إما أن يواجه سجن وإما عزل سياسي وهو استطلاع للرأي، هينزل من على المسرح بعار كبير ويستمر في الحرب للتخلص من هذا العار فقط"، مشددًا على أن عمليات الاغتيالات هي طوق نجاه بالنسبة لنتنياهو ويتصنع النصر.