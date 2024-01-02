الخارجية الأمريكية تهاجم سموتيريتش وبن غفير بسبب سكان غزة.. تفاصيل

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء بيانا تنتقد فيه الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير لدعوتهما مؤخرا إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، في بيان "إن هذا الخطاب تحريضي وغير مسؤول"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

أضاف "ميلر": "لقد قيل لنا مرارا وتكرارا من قبل حكومة إسرائيل، بما في ذلك رئيس الوزراء، أن مثل هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة الإسرائيلية، ويجب أن يتوقفوا فورا".

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قائلا: "لقد كنا واضحين وثابتين ولا لبس فيه أن غزة أرض فلسطينية وستظل أرضا فلسطينية، مع عدم سيطرة حماس على مستقبلها وعدم وجود جماعات إرهابية قادرة على تهديد إسرائيل".

وتابع: "هذا هو المستقبل الذي نسعى إليه لمصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة المحيطة والعالم".