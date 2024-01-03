سعيد توفيق: السلفيون لديهم مبدأ "عبادة التراث"

قال الدكتور سعيد توفيق أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إن الخطاب الديني للإخوان والسلفيين كان سببا في ميل الشباب إلى الإلحاد، وهم منتشرون في كل المؤسسات والجامعات، لكنهم مختبئون.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك العديد من كتب التراث تحوي تخاريف، والحل ليس إعدام هذه الكتب، لكن تأليف كتب تفندها، وعقد ندوات تبين الصحيح من الخطأ.

ولفت إلى أن السلفيين لديهم مبدأ "عبادة التراث"، وأن أي دليل يجب أن يكون من الماضي، رغم أن الماضي به نقاط شديدة السواد، والتراث لا يعني أن أعود وأعيش في الماضي، بل أفهم الأسباب التي أنتجبت اللحظات المضيئة في التاريخ.

وأوضح أنه من المهم جدا أن أعرف الأسباب والظروف التي أنتجت ابن رشد وابن سينا، وحين كان المترجم يتلقى مكافأة عن ترجمته عبارة عن وزن الكتاب ذهبا، فهذا كان تقديرا للعلم ولقيمة العلم.