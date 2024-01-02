سعيد توفيق: الإخوان يتاجرون بالدين ويستغلون الشعارات الدينية

أكد الدكتور سعيد توفيق أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إن الدين علاقة خاصة بين الإنسان وربه، لكن محاولة خلق وعي مزيف يفتقر للمواطنة لا تخدم الدولة المدنية الحديثة.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإخوان يتاجرون بالدين ويستغلون الشعارات الدينية، ولصقها على الحوائط والسيارات، لتزييف الوعي وإعلان هوية دينية مختلفة.

أوضح أن معاداة الإخوان للمسيحيين تتسبب في فرقة المجتمع، وهي ظواهر جديدة على المجتمع المصري لم تكن موجودة، وقد تم توجيه الشعارات الدينية البعيدة عن جوهر الدين لتحقيق أهداف أخرى.