من أعماق البحر إلى مكاتب القرار.. شرم الشيخ ترسم ملامح مستقبل السياحة البيئية في مصر

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش زيارة رسمية تستهدف دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المدينة كوجهة عالمية للسياحة البيئية.

وجاءت الزيارة بالتزامن مع جولة ميدانية موسعة قامت بها الوزيرة صباح اليوم، برفقة المحافظ، شملت مواقع الغوص والأنشطة البحرية على امتداد ساحل المدينة، لا سيما داخل محمية رأس محمد، حيث تفقدت منظومة العمل بالمحمية عقب تطويرها، والتي شهدت إدخال نظام الدفع الإلكتروني في إطار التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين.

وتضمنت الجولة تنفيذ رحلة بحرية، التقت خلالها الوزيرة والمحافظ بعدد من الغواصين والعاملين في القطاع، للوقوف على التحديات الفعلية والاستماع إلى آرائهم، فضلًا عن استطلاع آراء السائحين حول جودة الخدمات، بما يدعم تحسين تجربة الزائرين ويعزز تنافسية المقصد السياحي المصري.

كما شملت الجولة تفقد مركز الزوار بالمحمية، للاطلاع على دوره في نشر الوعي البيئي والتعريف بالثروات الطبيعية الفريدة التي تزخر بها محميات جنوب سيناء.

وعقب اللقاء، عقدت الوزيرة سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع ممثلي جمعيات الغوص، ومسؤولي المحميات الطبيعية، وغرفة المنشآت الفندقية والسياحية، إلى جانب القائمين على مشروع «Green Sharm»، لبحث آليات تطوير منظومة الأنشطة البحرية، والحفاظ على الشعاب المرجانية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ومن المقرر أن تستكمل وزيرة التنمية المحلية والبيئة برنامج زيارتها غدًا بجولة تفقدية بمدينة دهب، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات البيئية والسياحية، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة بجنوب سيناء.