نقيب الفلاحين: البطاطس في الغيط بـ 5 جنيهات للكيلو.. وهذه مطالبنا من الحكومة|فيديو

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن سعر البطاطس في الغيط بـ 5 جنيهات للكيلو الواحد، مؤكداً أنه تتم مطالبة الحكومة بزيادة كمية التقاوي المستوردة حتى يمكن زراعة كميات كبيرة من البطاطس.

من المفترض استيراد 140 ألف طن من تقاوي البطاطس



وأضاف حسين أبو صدام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن الفدان يحتاج إلى 500 كيلو أو طن إلا ربع من التقاوي المستوردة، لافتاً إلى أن سعر البطاطس للمستهلك سعره من 10 إلى 12 جنيهًا.



وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه من المفترض استيراد 140 ألف طن من تقاوي البطاطس، والذين وصلوا حتى الآن 110 آلاف طن تقاوي بطاطس فقط.