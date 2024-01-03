أمريكا تتوصل إلى اتفاق مع قطر لتمديد وجودها العسكري في قاعدة العديد

توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق لتمديد وجودها العسكري في قاعدة بقطر لمدة 10 سنوات أخرى.

وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة "رويترز" للأنباء، إن القاعدة المعنية هي قاعدة العديد الجوية، التي تقع في الصحراء جنوب غرب الدوحة وتستضيف أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

كما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، هذا النبأ، حسبما صرح 3 مسؤولين دفاعيين أمريكيين ومسؤول آخر مطلع على الاتفاق لها.

وزار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قاعدة العديد، الشهر الماضي، حيث شكر قطر على زيادة إنفاقها على القاعدة، لكنه لم يشر إلى التجديد ولم تعلن عنه إدارة جو بايدن.

ويأتي التمديد في الوقت الذي عززت فيه الولايات المتحدة وجودها في المنطقة وسط تصاعد التهديدات من الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا واليمن.