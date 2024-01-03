صعود طفيف في العملات الأجنبية بأول تعاملات اليوم والدولار يزيد قرشين

شهد سعر صرف العملات الأجنبية والعربية ، ارتفاعا محدودا أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء على مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

أظهر متوسط سعر الصرف الأجنبي والعربي أمام الجنيه، زيادة لم تجاوز القرشين في البنك المركزي المصري، وذلك بالنسبة لـ الدولار.

سعر الدولار



سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع



اليورو



وصل سعر اليورو أمام الجنيه 33.8 جنيه للشراء و 33.95 جنيه للبيع



الجنيه الإسترليني



سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري حوالي 39.02 جنيه للشراء و 39.19 جنيه للبيع



الدورلار الكندي



وصل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 23.22 جنيه للشراء و 23.33 جنيه للبيع



الكرون الدنماركي



سجل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 4.5 جنيه للشراء و 4.55 جنيه للبيع



الكرون النرويجي



سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 3.01 جنيه للشراء و 3.06 جنيه للبيع



الكرون السويدي



وصل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو3.04 جنيه للشراء و 3.05 جنيه للبيع



الفرنك السويسري



سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 36.26 جنيه للشراء و 36.41 جنيه للبيع



الدولار الاسترالي



سجل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو20.95 جنيه للشراء و21.05 جنيه للبيع



الين الياباني



بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نح 21.73 جنيه للشراء و 21.82 جنيه للبيع



اليوان الصيني



سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.31 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع



العملات العربية



واستقر سعر العملات العربية أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، وذلك بالنسبة لـ :



سعر الريال السعودي



سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع



الدينار الكويتي



سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 100.22 جنيه للشراء و 100.67 جنيه للبيع



الدرهم الإماراتي



بلغ سعر الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع



الدينار البحريني



سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 81.75 جنيه للشراء و 82.12 جنيه للبيع



الريال العماني



سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 80.05 جنيه للشراء و 80.41 جنيه للبيع



الريال القطري



سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع



الدينار الأردني



سجل سعر الدينار الأردني نحو 43.41 جنيه للشراء و 43.67 جنيه للبيع.