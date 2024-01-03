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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

374 مسجدًا بالمنوفية ينضم لمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

مبادرة وزارة الأوقاف
مبادرة وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2023)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر.

وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة .

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وأعلنت وزارة الاوقاف، أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" بمحافظة المنوفية بعدد (374) مسجدًا جديدًا ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" (898) مسجدًا .

وناشدت الوزارة ، المواطنين الراغبين في ذلك بسرعة التواصل مع إمام المسجد لتسجيل أبنائه للمشاركة في المبادرة.

الأعلى للشئون الإسلامية المجلس الاعلى للشئون الاسلامية المنوفية مبادرة حصن طفلك محافظة المنوفية

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