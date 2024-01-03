374 مسجدًا بالمنوفية ينضم لمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2023)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر.

وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة .

وأعلنت وزارة الاوقاف، أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" بمحافظة المنوفية بعدد (374) مسجدًا جديدًا ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" (898) مسجدًا .

وناشدت الوزارة ، المواطنين الراغبين في ذلك بسرعة التواصل مع إمام المسجد لتسجيل أبنائه للمشاركة في المبادرة.