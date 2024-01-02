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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي لدعم المبتكرين

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وقع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مشترك بشأن دعم وتصنيع نماذج أولية للمبتكرين من أبناء المحافظة وتقديم الدعم الكلي والجزئي للاشتراك في المعارض المحلية والإقليمية والدولية وذلك لخلق جيل متميز في مختلف مجالات الإبداع تماشيا مع رؤية مصر 2030.


وأكد محافظ المنوفية حرص المحافظة على نشر ثقافة الابتكار ودعم المتفوقين علميا وتحفيزهم على استكمال مسيرتهم في المجتمع من أجل الارتقاء به والسير قدما نحو خطط استراتيجية وأهداف موحدة للتنمية، ويأتى ذلك التعاون كخطوة مهمة لإيجاد حلول لتحديات ومشكلات الصناعة في محافظة المنوفية من خلال برنامج دعم جهاز تنمية الابتكار والاختراع.

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من جانبه أوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه إنطلاقاً من حرص الأكاديمية على تطوير برامج البحث العلمى والتنمية التكنولوجية فى إطار الخطة الإستراتيجية القومية للبحث العلمى يتم تقديم الدعم الفنى للمبتكرين عن طريق مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابعة للأكاديمية بمحافظة المنوفية.

وأشارت مدير إدارة الإبتكار والاستشراف للمستقبل بالمحافظة إلى أن سيتم البدء فى تفعيل البروتوكول مع بداية هذا العام من خلال إقامة ورش عمل " طبق فكرتك " لنشر ثقافة الابتكار وتقديم المشورة الفنية لتجهيز ملف براءات الاختراع والاستعانة بالخبرات الفنية والكوادر بجهاز تنمية الابتكار والاختراع للمساعدة في تقييم الابتكارات لأبناء المحافظة، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم من خلال المركز الإستكشافى ( إدارة الموهوبين ومركز التطوير التكنولوجى بالمديرية).

يأتي هذا البروتوكول فى إطار حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالمبتكرين والنوابغ فى شتى المجالات العلمية ورعايتهم والسعي نحو تهيئة البيئة المحفزة والداعمة لهم للتميز والابتكار للمساهمة فى دفع عجلة التنمية فى شتى القطاعات إنطلاقاً نحو الجمهورية الجديدة.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي البحث العلمى والتكنولوجى البحث العلمي والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مشترك خطط إستراتيجية

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