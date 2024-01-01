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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوزع أغذية وبطاطين على نزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف.. صور

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

 حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على زيارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف "كبار بلا مأوى " للاطمئنان على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء وتوفير حياة كريمة لهم.

رافقه الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، ومحمد موسي نائب المحافظ  ، ومدير مديرية التضامن الاجتماعى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، ورئيس مجلس إدارة الدار.

 جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة منوف لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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ووسط أجواء من الفرحة والزغاريد، قدم محافظ المنوفية التهنئة لنزلاء الدار بمناسبة حلول العام الجديد 2024 داعيا الله عز وجل أن يكون عاما سعيدا على العالم بأجمعه، موجها بصرف (50 ألف جنيه)  كدعم من المحافظة  لسد احتياجات الدار من أغذية ومستلزمات للإيواء وتوفير ملابس للنزلاء ورفع كفاءة المؤسسة .


وأجري المحافظ حوارا مفتوحا مع النزلاء اطمئن فيه على مستوى الخدمات المقدمة إليهم والتعرف على احتياجاتهم للعمل على توفيرها، كما قام بتوزيع مواد غذائية وعينية وبطاطين على نزلاء الدار دعماً لهم وتلبية متطلباتهم وإحتياجاتهم، موجها بتنظيم قوافل طبية بمختلف التخصصات لتقديم الرعاية الصحية للنزلاء وذلك بالتنسيق مع جامعة المنوفية ، يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين .


من جانبه أوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعى أن الدار تضم (57) نزيل من الرجال والسيدات ويتم تقديم الرعاية لكبار  السن و المشردين بلا مأوى الذين يتم ايداعهم عن طريق وحدة التدخل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لهم من خلال فرق عمل متنقلة تجوب المحافظة.
 

وقد أشاد محافظ المنوفية بدور منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال في المساهمة في تقديم الدعم اللازم لتلك الفئات ، موجهاً القائمين علي إدارة الدار بتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه للنزلاء وحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكاملة لهم. 

وقد حرص نزلاء الدار علي إلتقاط الصور التذكارية مع محافظ المنوفية تقديراً لدوره البارز ورعايته الشاملة لهم.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التضامن الاجتماعي الخدمات المقدمة للمواطنين الرعاية الاجتماعية الرعاية الصحية المشروعات التنموية والخدمية محافظ المنوفية

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