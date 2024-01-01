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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يستهل العام الجديد بافتتاح مدرسة خديجة بكير للتربية الفكرية.. صور

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

استهل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية العام الجديد 2024 بإفتتاح مدرسة خديجة بكير للتربية الفكرية بمنوف ( إنشاء جديد ) بتكلفة تزيد عن 10 مليون جنيه علي مساحة 3572 م2 قطعة أرض " تبرع العميد عادل القارح ".

 جاء ذلك بحضور  محمد موسي نائب المحافظ ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ،  محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم، العميد عادل القارح ،  وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

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حيث تفقد المحافظ فصول التهيئة والتلمذة والمهنية بالمدرسة واطمئن على سير العملية التعليمية ، مؤكداً حرصه التام علي خدمة أبنائنا الطلاب من ذوي الهمم وأصحاب المواهب وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتمكينهم وحصولهم علي كافة الحقوق اللازمة كونهم جزء أصيل من المجتمع ، وموجهاً بتوفير وسيلة مواصلات للتيسير على الطلاب وذلك بالتنسيق الكامل مع رجال الأعمال للمساهمة في تخفيفء العبء عن كاهلهم.


 أشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أن المدرسة تضم 13 فصل دراسى بمختلف المراحل التعليمية ( رياض أطفال ، تعليم أساسي ، ثانوي )لخدمة أبنائنا الطلاب بمنوف والقري والمراكز المجاورة ، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية .


كما تضمنت الجولة ، تفقد المحافظ أعمال تطوير وإحلال مقر الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة منوف بتكلفة 5 مليون و 700 ألف جنيه ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، حيث جارى الإنتهاء من أعمال التجهيزات والتشطيبات النهائية لمقر الحملة والتي تضم مبني إداري ، مخازن ، وورش ، شبكة حريق ، مظلات ، أعمدة إنارة ، غرف صيانة ، مغسلة ، وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تهدف الي توفير خدمات السيارات والمركبات وعمل الصيانة الدورية اللازمة لها للمساهمة في رفع مستوي النظافة لمركز ومدينة منوف ، وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية بإزالة كافة الإشغالات وتطوير المنطقة المحيطة بالحملة الميكانيكية للإرتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى. 


 

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنظومة التعليمية امتحانات الفصل الدراسي الأول هيئة الأبنية التعليمية سير العملية التعليمية

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