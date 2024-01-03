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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس البرلمان: المجلس يشهد يوما ديمقراطيا تاريخيا بين الأغلبية والمعارضة

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأداء الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة تعديلات قانون الأراضي الصحراوية والمقدم من الحكومة.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: “اليوم مجلس النواب يشهد جلسة تاريخية تشملها الديمقراطية فى حرية عرض الرأى والرأى الآخر ، لذلك أود أن أشيد بأداء نواب الأغلبية والمعارضة”.

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وأضاف: “يجب ألا يضيق صبرنا، وعلينا الاستماع إلى الرأى والرأى الآخر، فالأغلبية عرضت رأيها والمعارضة أبدت مخاوفها، وجميعا نعمل لصالح الوطن”.

ووجه رئيس مجلس النواب كلامه لكل النواب: “هذه الصورة الديمقراطية يجب أن تستمر وتصبح نهجا في جميع الجلسات البرلمانية”.

حنفى جبالى مجلس النواب قانون الأراضي الصحراوية الحكومة

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