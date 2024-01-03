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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية يستهدف جذب الاستثمارات

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، أهمية إجراء التعديلات علي  مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ،لاسيما لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية  واشراك المستثمر الأجنبي في هذة العملية ،وهو  يدفع عجلة الاقتصاد القومي.

 

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن بمجلس النواب : بالأمس كان  مجلس النواب  علي موعد لمناقشة واقرار حوافز كبيرة في مشروع قانون الهيدوجين الأخضر .لافتا إلي أن هذة التشريعات تؤكد التكامل بين المؤسسة والتشريعية والتنفيذية لإصدار تشريعات تستهدف جذب الاستثمارات . 

عبد الهادى القصبى مستقبل وطن الحكومة الأراضى الصحراوية المستثمر الاجنبي مجلس النواب

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