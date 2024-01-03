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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل التعليم بالغربية يباشر لجان السنطة للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

باشر  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية خلال جولة لمتابعة سير امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2023 / 2024، بمدرسة مجدي أبو النعاس الثانوية التجارية بتطاي، التابعة لإدارة السنطة التعليمية، حيث يؤدي الامتحان اليوم طلاب الصف الثاني التجاري.

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما اطمأن وكيل الوزارة إلى انضباط جميع اللجان، وحسن سير الامتحان بداخلها، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ووجه بضرورة إضاءة اللجان وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان، لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والتشديد على عدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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كما قام وكيل الوزارة بمتابعة الكنترول الداخلي بالمدرسة، ووجه إلى ضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد، وضرورة الرصد بالشيت الورقي إضافة إلى الشيت الإلكتروني، وعدم استخدام المزيل بالشيت الورقي، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة.

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كما شدد وكيل الوزارة، بضرورة اتخاذ اجراءات رادعة نحو اصطحاب التليفون المحمول للطلاب، كما شدد على ضرورة التزام الطلاب بمواعيد الحضور لأداء الامتحانات دون اي تأخير، مع الالتزام بارتداء الزي المدرسي، والتزام مسؤول الأمن بالتواجد المستمر بالبوابة.

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