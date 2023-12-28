اليوم الثاني لمؤتمر أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بجامعة طنطا.. 10 أبحاث بمشاركة علماء الجامعات

استمرت لليوم الثاني على التوالي فاعليات المؤتمر الدولي الأول " أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتحديات الثورة الرابعة"، الذي تعقده رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى رئيس رابطة الجامعات الإسلامية ، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأمين عام المؤتمر، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من عدد من الجامعات المصرية والعربية والإسلامية .

أوضح الدكتور محمود سليم أمين عام المؤتمر أن المؤتمر تناول أحدث المستجدات العلمية والتطبيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحديت الثورة الرابعة، وناقش في يومه الثاني خلال جلستين علميتين 10 أبحاث بمشاركة باحثين وعلماء من العديد من الجامعات المصرية والعربية والاسلامية، مشيرا الى ان الجلسة الأولى أدراها الدكتور شريف اللبان رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور رضا عبد الواحد عميد كلية الاعلام جامعة الأزهر وكانت حول أهمية الذكاء الاصطناعي ومواجهة المشكلات الأخلاقية المتعلقة به، ودور الذكاء الاصطناعي في الدراسات التاريخية، وضوابط استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي في ظل القانون الدولي الإنساني والمسؤولية الدولية عن أضرارها، والآثار القانونية للذكاء الاصطناعي على المجتمع المصري والمسؤولية القانونية الناجمة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

والجلسة الثانية أدراها الدكتور صلاح الجعفراوى رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية والدكتور محمد النمر مستشار جامعة طنطا لشئون الحوكمة الإلكترونية والمعرفية والتحول الرقمي، تناولت المشكلات الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتأثير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على التعليم الفني التجاري من وجهة نظر المعلمين.

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