تشغيل المرحلة الأولى للعيادات الخارجية بجامعة الملك سلمان لمواطني طور سيناء مجانًا

أعلنت محافظة جنوب سيناء، عن تشغيل المرحلة الأولى للعيادات الخارجية بجامعة الملك سلمان الدولية "فرع مدينة طور سيناء" للمواطنين بالمجان، وذلك خلال الفترة الصباحية بداية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وأوضح البيان أن العيادات الخارجية تستقبل المواطنين على مدار 4 أيام في الأسبوع "الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء"، على أن يجري دخول المواطنين من البوابة رقم 4 .

وأشار إلى أن العيادات تتضمن التخصصات الطبية " الجراحة العامة، النساء والتوليد، الباطنة العامة"، وسيجري توفير سيارة لنقل المواطنين من وإلى العيادات بداية من بوابة الدخول.

وقال اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن فتح هذه العيادات لاستقبال مواطني مدينة طور سيناء سيحد من أزمة القطاع الصحي بالمدينة، معلنًا أنه سيجري إنهاء الأزمة بالكامل في الأيام المقبلة، نظرًا لأنه سيجري افتتاح مستشفى طور سيناء التعليمي خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء في تصريح اليوم، أنه جرى الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمستشفى التعليمي، وجاري تجهيزها بأحدث الأجهزة استعدادًا لافتتاحها في القريب العاجل، لخدمة مواطني طور سيناء.

وأشار إلى أنه جرى إنشاء المستشفى على مساحة 28 ألف متر مربع، لخدمة نحو 40 ألف مواطن في مدينة الطور والتجمعات المحيطة بها، ووفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعلى أحدث النظم التكنولوجية، لتصبح صرحًا طبيًا يضم جميع التخصصات الطبية لخدمة أهالي طور سيناء جنوب سيناء.

ولفت إلى أن تكلفة إنشاء المستشفى تصل إلى 750 مليون جنيه، ويضم 100 سرير داخلي، و15 ماكينة غسيل كلوي، و5 غرف عمليات، ووحدة حروق كاملة، و10 حضانات، إضافة إلى قسم أشعة يضم جهاز أشعة مقطعية، وجهاز أشعة رنين مغناطيسي، وبنك دم.

جامعة الملك سلمان

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