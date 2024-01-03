لجنة «المتابعة المحلية» تتابع سير العمل بنادي شدوان الرياضي في الغردقة

واصلت لجنة المتابعة المحلية بمديرية الشياب والرياضة بالبحر الأحمر، عملها للعام المالى 2023_2024م حيث تابعت نادي شدوان الرياضي التابع لإدارة الغردقة، وباشرت اللجنة عملها بمتابعة سير العمل وسجلات الأنشطة، وحضور وانصراف الموظفين، وعوامل الأمن والسلامة داخل الهيئات المذكورة، وأيضاً متابعة تنفيذ خطط مراكز الشباب.



تأتى أهمية لجان المتابعة المحلية من دورها الحيوي فى مراقبة ومتابعة أداء الهيئات المختلفة داخل نطاق محافظة البحر الأحمر، ومدى التزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك الهيئات .