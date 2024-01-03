مباراة ودية بين لاعبي فريق الزمالك.. اعرف التشكيل

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن تشكيل الفريقين الأبيض والأزرق لخوض المباراة الودية المقرر لها بعد قليل بين لاعبي الزمالك على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

وجاء تشكيل الفريق الأبيض كالتالي :

حراسة المرمى : معاذ علاء الدين

خط الدفاع : مصطفى الزناري - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - محمد حسام بيسو - كريم عبد الحق سيد عبد الله "نيمار"- يوسف أوباما.

خط الهجوم : ناصر منسي .



وجاء تشكيل الفريق الأزرق كالتالي :

حراسة المرمى : عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع : حاتم سكر - محمود الونش - أحمد زكي - محمد طارق.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله جمعة - مصطفى شكري - عمر جابر - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الجزيري .