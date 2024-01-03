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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تركيا توقف 33 شخصا بتهمة التجسس لصالح الموساد| شاهد

تركيا
تركيا

قامت السلطات التركية بمداهمة 57 موقعًا في ثمانية أقاليم وأوقفت 33 شخصًا يشتبه في تجسسهم لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلية واستهداف أجانب يعيشون في تركيا.

وقالت وكالة أنباء الأناضول: “هؤلاء الأشخاص أوقفوا خلال عمليات أمنية في 57 موقعًا بـ 8 محافظات محيطة بإسطنبول ومهامهم كانت تشمل تنفيذ عمليات مراقبة واستطلاع وتتبع واعتداء واختطاف”. 

وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.

وجاءت التوقيفات للتحقيق بشأن 46 مشتبهًا بهم، أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم بالنيابة العامة، إذ تقوم السلطات بالبحث عن الـ 13 الآخرين الهاربين.
 

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الموساد كان يهدف لاختطاف أجانب من تركيا بينهم أعضاء في حركة حماس، والحصول على معلومات تتعلق بالفلسطينيين المقيمين في الأراضي التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وجه تحذيرًا لإسرائيل مؤخرًا، قائلًا إنها ستدفع ثمنًا باهظًا إذا حاولت استهداف قادة من حماس على الأراضي التركية، بعد تصريح لرونين بار رئيس “الشاباك” الإسرائيلي بأن “تعليمات” صدرت بالقضاء على زعماء “حماس” في أي مكان حول العالم.

 

تركيا الاستخبارات الاسرائيلية فضائية العربية الإرهاب الموساد حركة حماس

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