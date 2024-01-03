حقيقة خلاف أسما إبراهيم مع أنغام.. الإعلامية تجيب بصراحة

كشفت الإعلامية أسما إبراهيم ، حقيقة خلافها مع الفنانة أنغام فى حفل زفاف المطرب تامر عاشور وذلك خلال ندوة “صدى البلد”.

وقالت أسما إبراهيم ، فى تصريح خاص لصدى البلد: ليس هناك أى خلاف بينى وأنغام وكل ما يتردد غير صحيح، كما أن ما حدث أننى كنت حريصة على حضور حفل زفاف الفنان تامر عاشور، ولم أكمل حفل الزفاف حتى النهاية، حيث كنت مرتبطة بموعد سفر فى الخارج وقررت مغادرة الفرح وفى نفس التوقيت تواجدت أنغام ، ومن هنا ربط البعض وجود خلاف بيني وبين أنغام ، إلا أنني أؤكد أن ما تردد أمرا صحيحا.

أسما إبراهيم

وحلت المخرجة ‏إيناس الدغيدي ضيفة على برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة “القاهرة والناس” يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساء.

فى رسالة قوية بعد الأزمة التى تسببت فيها المخرجة إيناس الدغيدي، بتصريحاتها حول زواجها من المؤلف تامر حبيب؛ أكدت أنه لا أحد يستطع أن يتسبب فى الوقيعة بينها وبين تامر حبيب.

وكتبت إيناس الدغيدي، على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام”: “إلى كل من أراد أن يصطاد فى الماء العكر من أهل الشر؛ أقول لهم: لن توقعوا بيني وبين أصدقائي الغاليين، ولن تنالوا من الفن وأهل الفن، نحن وسط مترابط وقوي بإبداعاتنا وتاريخنا، موتوا بغيظكم”.

وكشفت إيناس الدغيدي، عن حقيقة عرضها الزواج على المؤلف تامر حبيب بعد أزمة ارتدائه الحلق، والتى أثارت جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا.

وقالت إيناس الدغيدى، فى ندوة “صدى “البلد”: عرض الزواج من تامر حبيب كان مجرد هزار، وجاء ذلك بعد أزمته التى اشتعلت بعد ارتدائه حلق، ولكن الأمر برمته كان مجرد هزار بيني وبينه، وهو من المؤلفين المتميزين، وله عديد من الأعمال الفنية المميزة والناجحة”.

ووضعت المخرجة إيناس الدغيدي، حدا لكل الشائعات التي طالتها بشأن علاقتها بالفنان محمود عبد العزيز وحقيقة طلب الزواج منها، كما كشفت عن حقيقة عرض الزواج منها من جانب عدد من النجوم.