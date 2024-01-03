بثلاث كلمات.. روسيا تسخر من ارتفاع ديون أمريكا لمستويات قياسية

هنأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة على ارتفاع ديونها الوطنية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

وكتبت زاخاروفا على “تليجرام”: “لقد تجاوز الدين الوطني للولايات المتحدة 34 تريليون دولار.. سنة جديدة سعيدة!”.

وأمس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الدين العام الأمريكي تجاوز حاجز الـ 34 تريليون دولار لأول مرة، في الوقت الذي يستعد فيه أعضاء الكونجرس لسلسلة أخرى من معارك التمويل الفيدرالي في الأسابيع المقبلة.

وبحسب بيانات الخزانة الأمريكية، فإن الدين العام الأمريكي بلغ 34.001 تريليون دولار حتى يوم الثلاثاء.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، أن هذا الرقم قياسي وينذر بالتحديات السياسية والاقتصادية المقبلة لتحسين الميزانية العمومية الأمريكية في الأعوام المقبلة.