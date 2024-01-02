إسماعيل هنية: الاغتيالات لن تؤثر على مسيرة المقاومة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، إن الاغتيالات لن تؤثر على مسيرة المقاومة وتصاعدها.

وأضاف هنية: "اغتيال العاروري يذكرنا باغتيالات مماثلة عرفتها حماس ولم تؤثر في مسيرتها".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إن حركة حماس قررت تعليق كافة المحادثات مع إسرائيل الخاصة بإطلاق سراح الإسرائيليين، عقب اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس و 2 من قادة كتائب القسام في انفجارات بيروت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي تعليق على عملية الاغـ تيال، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: إن عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا، أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة ،و هي تثبت مجدّداً فشل هذا العدو الذريع في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزة".