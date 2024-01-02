سياسي لبناني بعد اغتيال العروري: الأمور خرجت عن السيطرة وكل الاحتمالات واردة

قال جورج علم، كاتب سياسي لبناني، إن انفجار الضاحية الجنوبية واغتيال صالح العروري أحد مسؤولي حماس هو تطور مفاجئ، بمعنى أن الجبهة بين لبنان وإسرائيل بدأت تخرج من تحت السيطرة وهذا الأمر مؤشر خطير، بمعنى أن تكون هذه جبهة مفتوحة على كل الاحتمالات والعمق اللبناني والإسرائيلي.

حديث عن اغتيال صالح العروري

وأضاف "علم"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية في قناة "تن"، أن اغتيال صالح العروري أحد أبرز قادة حركة حماس تطور خطير جدا، لافتا إلى أن كل الاحتمالات واردة خلال الفترة المقبلة، وهناك حرب مفتوحة.

وتابع أن الحرب كانت منضبطة قبل انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت، ورد فعل حزب الله وحماس يجب الانتظار قبل التكهن ولكن بدأت الأمور تخرج عن السيطرة.