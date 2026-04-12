حياتنا غالية.. الإصلاح والنهضة يطلق مبادرة للدعم النفسي وحماية الأسرة

أعلنت أمانتي المرأة والصحة النفسية بحزب الإصلاح والنهضة، إطلاق مبادرة للدعم النفسي والتوجيه المعنوي والحياة الأسرية تحت مسمى "حياتنا غالبة"، وذلك لتأهيل النساء والأطفاء، على مواجهة الضغوطات، وكيفية التغلب على مصاعب الحياة وعدم الركون إلى الضعف أو التخلص من الحياة، تحت أي ظرف من الظروف.

وأكدت أمانتي المرأة والصحة النفسية بحزب الإصلاح والنهضة، أن واقعة سيدة الإسكندرية ليست الأولى ونأمل أن تكون الأخيرة، فواجب علينا جميعًا تحمل مسؤوليتنا تجاه المجتمع والعمل على دعمه بشتى الطرق وتوفير حياة آمنة له، وأن يدرك الجميع أن الحياة نعمة عظيمة أنعم الله بها على عباده، وأن ممارسة الضغوط على أشخاص يجب أن يقابل بحدة وحزم حتى لا يتجرأ أحد على ارتكاب تلك الأخطاء في المستقبل.

وأشارت أمانتي المرأة والصحة النفسية بحزب الإصلاح والنهضة، إلى أن المسؤولية المجتمعية، تحتم علينا التحرك في أسرع وقت ممكن، من أجل الحفاظ على الأسرة ووحدة المجتمع وتماسكه، باعتبار ذلك جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي الاجتماعي واستقرار الدولة ونموها.

وأكدت أمانتي المرأة والصحة النفسية بحزب الإصلاح والنهضة، أن المباردة سيتم إطلاقها على مستوى الجمهورية، وستضم خبراء ومتخصصين في كافة العلوم الحياتية ورموز وشخصات عامة ودينية لها تأثير وكلمتها مسموعة وتتمتع بسمعة طيبة لدى المجتمع للحد من انتشار تلك الظاهرة وتهيئة الأوضاع للأسرة وفكرة العيش الآمن والسليم بين أبناء المجتمع وعودة التراحم فيما بيننا.