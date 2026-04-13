مجدي عبد الغني: التفاوت المادي وراء تراجع مستوى إمام عاشور.. وكان يجب احتواء أزمته

أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، دعمه لإمام عاشور، مشيدًا بإمكاناته الفنية وطريقة لعبه، لكنه أرجع تراجع مستواه مؤخرًا إلى التفاوت المادي داخل الفريق.

وقال عبد الغني عبر بودكاست مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت، إنه يؤيد اعتراض إمام عاشور على بعض الأمور داخل النادي الأهلي، لكنه في الوقت نفسه يرفض طريقة تعامله مع الأزمة، خاصة موقفه بعدم السفر مع الفريق لمواجهة يانج أفريكانز.

وأضاف أن وليد صلاح الدين كان يجب عليه التدخل بشكل حاسم لإنهاء الأزمة، مؤكدًا أنه كان من الأفضل الذهاب إلى اللاعب وإقناعه بالسفر مع الفريق، على أن يتم مناقشة الأزمة بعد ذلك.

واختتم عبد الغني تصريحاته بالتأكيد، أن إمام عاشور سيجدد عقده مع الأهلي في حال حصوله على مطالبه.