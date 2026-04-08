مجدي عبد الغني: الأهلي استفاد من الحكام ولا يصح انتظار ركلة جزاء

أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن النادي الأهلي حصل في وقت سابق على العديد من ركلات الجزاء دون وجه حق مشددًا على أن النادي استفاد من العديد من الأخطاء التحكيمية في سابق الاستحقاقات ولا يجوز أن يترك كل ما يحدث من أخطاء داخل النادي ويركز على حكم مباراة الأهلي وسيراميكا.

وابتعد الأهلي خطوة جديدة عن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز بعدما خسر نقطتين إضافيتين بالتعادل الإيجابي أمام سيراميكا كليوباترا بهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب عثمان أحمد عثمان بنادي المقاولون العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للمسابقة المحلية.

وقال عبد الغني، عبر برنامجه التلفزيوني على قناة الشمس: ”الأهلي حصل على عدد كبير من ركلات الجزاء خلال مسيرته، وبعض هذه الركلات لم يكن صحيحًا من الأساس والنادي استفاد من الأخطاء التحكيمية لفترات طويلة".

وعاد عبد الغني ليقول: "النادي الأهلي يستحق ركلة جزاء خلال مباراة سيراميكا ولكن كان من الممكن أن يحتسبها الحكم ويفشل لاعب بالفريق في تسجيلها، ويخرج بنتيجة التعادل النادي في أسوء حالاته، هذا ليس الأهلي الذي ينتظر ركلة جزاء لينتصر، الأهلي أنفق المليارات ومدربه يلعب بلاعبين ارتكاز في وسط الملعب".

أنهى حديثه قائلًا: “علي ماهرمدرب سيراميكا كليوباترا تعامل مع المباراة بشكل جيد، ولكن توروب مدرب الأهلي اختفى تمامًا ولم تظهر له أي ملامح فنية أو تكتيكية، كل لاعب يلعب وفقًا لرؤيته داخل الملعب دون تنفيذ فكر للمدرب نفسه”.