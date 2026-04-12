برلماني: معلمي الحصة للدراسات الاجتماعية عليهم التوجه للإدارات التعليمية لهذا السبب

أكد النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بـ مجلس النواب، أن ملف معلمي الحصة من الملفات الشائكة، موضحًا أنه تقدم بأكثر من طلب إحاطة بسبب مشكلات بعض المعلمين في المنظومة التعليمية، ومنها تأخر صرف الحافز لدى عدد كبير منهم.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن معلمي الحصة لا يعملون من أجل الحصول على 500 جنيه في نهاية الشهر، وإنما يعملون بهدف أن تكون لهم أولوية في التعيين مستقبلًا.

ولفت إلى أن مسابقة المعلمين التي أجريت عام 2025 شهدت بعض المشكلات، موضحًا أن عددًا من المتقدمين من تخصص الدراسات الاجتماعية تم رفضهم، وفقًا لما ورد في نتيجة المسابقة.

وأشار إلى أنه بعد البحث عن أسباب الرفض، تبيّن أن المشكلة جاءت من جهة التنظيم والإدارة، مضيفًا أن على المتضررين التوجه إلى الإدارات التعليمية (قسم الإحصاء) للحصول على كود جديد، على أن يكون شرط الحصول عليه أن يكون المتقدم على رأس العمل.