بعد انتخابه من مجلس نواب دولته | من هو نزار آميدي الرئيس العراقي الجديد؟

انتخب مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، نزار محمد سعيد (نزار آميدي)، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيساً للجمهورية خلفاً لعبد اللطيف رشيد الذي انتهت ولايته.

من هو الرئيس العراقي الجديد؟

ولد نزار محمد سعيد محمد آميدي في 6 فبراير 1968 في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، وهو متزوج وله أربعة أبناء.

تلقى تعليمه في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال)، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعتها. عاش وعمل في السليمانية، ومن ثم بغداد، ما أكسبه فهماً عملياً للواقع السياسي والمؤسسي والاجتماعي في كل من العراق وإقليم كردستان، كما يقول مقربون منه.

وشغل آميدي منصب وزير البيئة في حكومة محمد شياع السوداني خلال الفترة من 2022 إلى 2024، كما عمل مديرا لمكتب رؤساء العراق: فؤاد معصوم، وبرهم صالح، وعبد اللطيف جمال رشيد.

وعاش آميدي في العراق ولم يحصل على جنسية سوى العراقية، كما أنه، وطبقاً لمعلومات المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» المرشح عنه لمنصب الرئيس، لا يجيد سوى اللغتين العربية والكردية.

ورغم النشاط السياسي في قيادة «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، وعلاقته وعمله المباشر مع الرئيس الأسبق جلال طالباني، وشغله منصب وزارة البيئة لمدة سنتين، فإنه ظل بعيداً عن الأضواء، ومن النادر أن تجد له ظهوراً إعلامياً خلال العقدين الماضيين.