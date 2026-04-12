برلماني: انفراجة مرتقبة لأوائل خريجي الأزهر وحملة الماجستير والدكتوراه

أكد النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الجهاز الإداري للدولة يقوم بعملية حصر الحاصلين على الماجستير والدكتوراه خلال آخر 10 سنوات، موضحًا أنه بعد انتهاء عملية الحصر سيتم تحديد العدد الذي يمكن الاستعانة به داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه في حال كان العدد المطلوب أقل من عدد من تم حصرهم، سيتم الاختيار من خلال مسابقات. فعلى سبيل المثال، إذا تم حصر 100 ألف مستحق وكانت الأماكن المتاحة 20 ألفًا، سيتم إجراء مسابقة، أما إذا كان العدد المطلوب يساوي عدد المتقدمين فسيتم تعيين الجميع.

ولفت إلى أن من ضمن الشروط قد يكون عامل السن، حيث إنه من غير الطبيعي تعيين شخص تجاوز 50 عامًا، موضحًا أن التعيين قد يكون في الفئة العمرية من 18 حتى 35 عامًا.

وأشار إلى أن الدولة قد تستفيد من بعض الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط التعيين من خلال نظام التعاقد، وذلك للاستفادة من خبراتهم.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان بيانات خاصة بالأوائل وحاملي الماجستير والدكتوراه، مؤكدًا أن هناك انفراجة متوقعة بشأن أوائل خريجي الأزهر.