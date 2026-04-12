تحرك برلماني عاجل بشأن إنهاء إجراءات تعيين أوائل الدفعات وحملة الماجستير والدكتوراه

تقدم النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب ، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، بشأن ضرورة إنهاء إجراءات تعيين أوائل الدفعات وحملة الماجستير والدكتوراه، مؤكدًا أن استمرار تأخر إصدار قرارات التعيين يمثل إهدارًا حقيقيًا للكفاءات العلمية والفكرية التي يمكن أن تسهم بفاعلية في تطوير منظومة العمل داخل مؤسسات الدولة.

وأوضح النائب أن هؤلاء الباحثين والعلماء بذلوا سنوات طويلة في التحصيل العلمي والبحثي، وكان من المفترض الاستفادة من خبراتهم في دعم خطط التنمية والتطوير، خاصة في ظل توجه الدولة نحو الاعتماد على الكفاءات العلمية والبحثية في مختلف القطاعات.

وتساءل النائب عن أسباب عدم إصدار قرارات التعيين حتى الآن، رغم مرور فترة طويلة على استحقاقهم لذلك، مشددًا على أن تأخر حسم هذا الملف يخلق حالة من الإحباط بين الباحثين والشباب من أوائل الخريجين، رغم ما قدموه من جهد علمي متميز.

وطالب الغنيمي الحكومة بسرعة توضيح الموقف ووضع جدول زمني واضح لإنهاء هذا الملف، مع ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لوضع آلية عادلة وشفافة لإنهاء إجراءات التعيين، بما يحقق الاستقرار الوظيفي لهذه الكفاءات ويضمن الاستفادة من قدراتهم في خدمة خطط التنمية الشاملة.