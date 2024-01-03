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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإيراني يتحدى أمريكا باستمرار دعم الحوثيين

آشتياني
آشتياني

أكد  وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني على أن التواجد الإيراني في مياه البحر الأحمر هو أمر ضامن للسلامة البحرية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.
وذكر آشتياني أن تواجد قوات بحرية إيرانية في البحار لا سيما في المنطقة ضامن للأمن و"نحن نرصد التطورات في المياه بالكامل".

و أضاف وزير الدفاع الإيراني: "ندعم أنصار الله في كافة الأبعاد لكنهم مستقلون في قراراتهم".

ولفت  آشتياني الى ان قواته البحرية ستكون حاضرة أينما اقتضت الضرورة ولا أساس لاتهامات أمريكا لإيران باستهداف سفن في البحر الأحمر.
جاءت تصريحات آشتياني بعد تصريحات وزير خارجية إيران الذي تحدث فيها عن اغتيال العاروري  واعتبر أنه عمل إرهابي "يثبت أن الكيان الصهيوني لم يحقق أهدافه في غزة رغم دعم أمريكا".

وذكر  وزير خارجية إيران ان عمليات الاغتيال التي ينفذها الكيان الصهيوني في دول أخرى تشكل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن.

 

 

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