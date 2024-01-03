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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 500 لتر سولار تم تجميعها بغرض البيع بالسوق السوداء

تموين البحيرة
تموين البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، ومفتاح عبد اللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى، مدير الرقابة التموينية، رقابتها المشددة بجميع مدن ومراكز المحافظة.

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وتم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركز أبو حمص عن ضبط 1000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وكمية من الدقيق ناقص الوزن، بمقدار 450 جراما بالشيكارة الواحدة، و40 علبة مسلى مجهولة المصدر، وفى مركز دمنهور تم ضبط 82 شيكارة دقيق بلدى مدعم، بإجمالى 4 أطنان تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

وبحملة مماثلة في مدينة النوبارية، تم ضبط 120 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وطن أسمدة زراعية مجهولة المصدر، و500 لتر سولار تم تجميعها بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتمكنت إدارة تموين بدر من ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية و35 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية وطن مخصبات زراعية وكمية من السكر مجهولة المصدر، بالإضافة لتحرير9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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