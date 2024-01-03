ألمانيا تعلق علي التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة

أدانت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، تصريحات الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن جفير، بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان: "إننا نرفض بشدة التعليقات غير المفيدة لوزراء الحكومة الإسرائيلية الذين يقترحون تهجير الفلسطينيون خارج غزة".

وأضافت: "موقفنا واضح… يجب ألا يكون هناك طرد أو تقليص مساحة قطاع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، دعت فرنسا، إسرائيل إلى الامتناع عن الإدلاء بتصريحات استفزازية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة.

وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، التصريحات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية بشأن ضرورة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وكذلك استئناف بناء المستوطنات في قطاع غزة.

وجاء في البيان: "ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذه التصريحات الاستفزازية، التي تعتبر غير مسؤولة وتؤجج التوتر.. لا يحق لإسرائيل أن تقرر أين يعيش الفلسطينيين… إن مسألة مستقبل قطاع غزة وسكانه ستكون جزءا من إقامة دولة فلسطينية موحدة تعيش في سلام وأمن في جوار مع إسرائيل".