فرنسا ترد على التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة

دعت فرنسا، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى الامتناع عن الإدلاء بتصريحات استفزازية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة.

وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، التصريحات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية بشأن ضرورة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وكذلك استئناف بناء المستوطنات في قطاع غزة.

وجاء في البيان: "ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذه التصريحات الاستفزازية، التي تعتبر غير مسؤولة وتؤجج التوتر.. لا يحق لإسرائيل أن تقرر أين يعيش الفلسطينيين… إن مسألة مستقبل قطاع غزة وسكانه ستكون جزءا من إقامة دولة فلسطينية موحدة تعيش في سلام وأمن في جوار مع إسرائيل".

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية، إلى أن التهجير القسري لسكان غزة يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.