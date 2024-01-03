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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إدخال 90 شاحنة مساعدات من معبر رفح للفلسطينيين فى قطاع غزة

مساعدات إغاثة وانسانية
مساعدات إغاثة وانسانية لقطاع غزة

سمحت السلطات المصرية بادخال 90 شاحنة مساعدات، اليوم، إلى معبري العوجة بوسط سيناء، وكرم أبوسالم الحدودى، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة من معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء، في الوقت الذي استقبل المعبر عدد من الجرحى الفلسطينيين وأصحاب الإقامات وحملة الجنسيات الأجنبية والجوازات المصرية.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء،  إن الشاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية ومياه الشرب، ومن بينها 4 شاحنات وقود مقدمة من مصر وعدد من الجهات لصالح قطاع غزة.

وأضاف، أنه يجري إدخال الشاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لتوزيعها على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

15جريحا:

كما استقبل معبر رفح البري 15 جريحا فلسطينيا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، كما جري التنسيق لاستقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين العاملين في الخارج وعددهم 120 فلسطينيًا من حملة الجوازات الأجنبية.

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