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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحث خطة النشاط الرياضي مع رؤساء الاتحادات في سيناء

رؤساء الاتحادات الرياضية
رؤساء الاتحادات الرياضية بسيناء

عقد إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، اجتماعًا لمديري  الإدارات  المركزي والفرعي  ومناطق  الاتحادات على مستوى المحافظة،لاستعراض خطة النشاط الرياضي لعام2024 ، وذلك بقاعة مركز شباب مدينة العريش بناءا على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. 

وناقش  الاجتماع، معوقات مشاركة بأنشطة الاتحاد  وتفعيل الأنشطة الرياضية،والمعوقات التي تواجه الاتحاد الرياضى العام فى تفعيل النشاط الرياضى بكل الاتحادات .

إلى جانب  مناقشة مقترحات التطوير والتفعيل الأمثل للأنشطة بكل من اللجان والاتحاد استعدادًا لأولمبياد المحافظات الحدودية والتي ستقام في المحافظة خلال الفترة القادمة .

كما تم الإطلاع على تصور الاتحاد بشأن الخطط والاستراتيجيات التي يراها للفترة المقبلة، ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها بشكل دوري مع رؤساء الاتحادات الرياضية. 
 

 

المحافظة على التفوق:


وأشار  “حسن عبدالوهاب “إلى دعم الوزارة الكامل للاتحاد وجميع اللاعبين، في ظل الرغبة في المحافظة على التفوق الذي تم الوصول إليه، والاستمرار في إحراز الميداليات والبطولات التي يخوضونها.

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