دعوات صهيونية لـ «سحق» سكان غزة وبناء المستوطنات على أنقاض القرى الفلسطينية

قال عضو كنيست من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن دعوات واسعة النطاق تطالب بـ”سحق” مواطني قطاع غزة تثبت أن اليمين كان على حق “طوال الوقت”.

وأضاف النائب الإسرائيلي موشيه سعادة من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إن الدعوات واسعة النطاق الأخيرة لـ "سحق" سكان قطاع غزة تؤكد أن اليمين كان على حق.

في الوقت نفسه، قال نائب من اليمين المتطرف أنه يجب أن يكون ’الاستيطان اليهودي على أنقاض القرى الفلسطينية وهو رسالة يجب أن ننقلها’.

وأوضح النائب اليميني المتطرف تسفي سوكوت، من حزب الصهيونية الدينية، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية بشأن اليوم التالي للخطط الخاصة بقطاع غزة، إن "الاستيطان اليهودي على أنقاض القرى الفلسطينية هو رسالة يجب أن ننقلها".