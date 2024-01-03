الفصائل الفلسطينية تتهم العدو الصهيوني بتدبير تفجيرات كرمان

أعربت جماعات فلسطينية بارزة، في سلسلة بيانات رسمية وفقا لقناة “الحرس الثوري الإيراني” على موقع “تليجرام”، عن إدانتها للتفجير الأخير الذي شهدته مدينة كرمان، والذي استهدف المواطنين المتجمعين حول قبر الشهيد سردار الحاج قاسم سليماني.

وأكدت البيانات، التي صدرت عبر مختلف القنوات، التضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستنكرت مرتكبي هذا العمل الشنيع.

وأعربت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في بيانها الرسمي، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”التفجير الغادر” في كرمان.

واستنكرت الجماعة الاستهداف المتعمد للمدنيين بالقرب من ضريح القائد الإيراني سردار الحاج قاسم سليماني.

كما رددت حركة المجاهدين الفلسطينيين هذه المشاعر، وأدانت بشدة جريمة استهداف المواطنين الإيرانيين المتجمعين حول الضريح.

وأعربت عن خالص التعازي والمواساة لشعب وقيادة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي عرض للتضامن، صلوا من أجل أرواح الشهداء، وتمنوا الشفاء العاجل للجرحى.

وذهبت حركة المجاهدين الفلسطينية إلى أبعد من ذلك لتؤكد أن العدو الصهيوني، المدعوم من الولايات المتحدة، لعب دورا في التفجير.

وذكروا أن هذا الحادث يؤكد ضرورة الوحدة والتضامن بين الدول التي تواجه تهديدات مماثلة، بما في ذلك فلسطين ولبنان وإيران وسوريا واليمن وغيرها.