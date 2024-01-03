عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفصائل الفلسطينية تتهم العدو الصهيوني بتدبير تفجيرات كرمان

صدى البلد

أعربت جماعات فلسطينية بارزة، في سلسلة بيانات رسمية وفقا لقناة “الحرس الثوري الإيراني” على موقع “تليجرام”، عن إدانتها للتفجير الأخير الذي شهدته مدينة كرمان، والذي استهدف المواطنين المتجمعين حول قبر الشهيد سردار الحاج قاسم سليماني. 

وأكدت البيانات، التي صدرت عبر مختلف القنوات، التضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستنكرت مرتكبي هذا العمل الشنيع.

وأعربت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في بيانها الرسمي، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”التفجير الغادر” في كرمان. 

واستنكرت الجماعة الاستهداف المتعمد للمدنيين بالقرب من ضريح القائد الإيراني سردار الحاج قاسم سليماني.

كما رددت حركة المجاهدين الفلسطينيين هذه المشاعر، وأدانت بشدة جريمة استهداف المواطنين الإيرانيين المتجمعين حول الضريح. 

وأعربت عن خالص التعازي والمواساة لشعب وقيادة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 

وفي عرض للتضامن، صلوا من أجل أرواح الشهداء، وتمنوا الشفاء العاجل للجرحى.

وذهبت حركة المجاهدين الفلسطينية إلى أبعد من ذلك لتؤكد أن العدو الصهيوني، المدعوم من الولايات المتحدة، لعب دورا في التفجير. 

وذكروا أن هذا الحادث يؤكد ضرورة الوحدة والتضامن بين الدول التي تواجه تهديدات مماثلة، بما في ذلك فلسطين ولبنان وإيران وسوريا واليمن وغيرها.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

السيسي يبلغ وفدا أمريكيا رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير السكان

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

كهربا يوجه رسالة للاعب بيراميدز على إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

أستاذ دراسات إيرانية: سياسة الاغتيالات الإسرائيلية تستهدف استفزاز طهران

الرئيس الفلسطيني يوجه طلبا عاجلا لأمريكا بشأن الضفة الغربية

الطقس غدا| أمطار متوسطة على هذه المناطق وشبورة كثيفة بالطرق

أخر فرصة للحصول على شقة| "الإسكان" تمد التقديم لـ "سكن لكل المصريين".. عبر هذا الرابط

فيوتشر تفوز في قضيته ضد صالح شحادة بعد هروبه إلى سويسرا

ارتفاع هائل في أسعار النفط العالمية بسبب ليبيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية لافته.. منة فضالي تستعرض جمالها | شاهد

قدمه الأخرى مهددة بالبتر.. نقيب فناني لبنان يكشف حالة فادي إبراهيم| خاص

دون مكياج.. هنا شيحة تثير الجدل بظهورها| شاهد

صراخ وارتجاف العجائز.. فلسطينية تحكي مأساة ما حدث في دارها بغزة.. فيديو

فيديو

هند عبد الحليم تعلن طلاقها بشكل مفاجئ عبر فيسبوك| فيديوجراف

حقيقة خلاف أسما إبراهيم مع أنغام.. الإعلامية تجيب بصراحة

لأول مرة.. منى الشاذلى تفتح خزائن أسرارها عن زواجها وطفولتها

مبالغ مالية ضخمة.. إعلامي يقدم فلوس بالملايين وسيارات فارهة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ