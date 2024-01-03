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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس المصرية للاتصالات ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط بقائمة فوربس 2023

صدى البلد

أعلنت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط خلال عام 2023، والتي ضمت أسماء 100 رئيس تنفيذي هم الأقوى والأكثر تأثيراً في المنطقة خلال العام الماضي، وجاء المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات في المركز السابع والأربعين في القائمة لهذا العام، وقالت فوربس أن نصر تولى منصبه في مارس من العام 2023، بعد أن كان مساعداً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية. وأن المصرية للاتصالات نجحت في تسجيل أرباح بقيمة 295 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023، وبلغ إجمالي أصولها 4.5 مليار دولار في أكتوبر 2023.

وضمت قائمة فوربس هذا العام 19 رئيساً تنفيذياُ مصرياً، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الإمارات من حيث عدد الرؤساء التنفيذيين في القائمة، والذين يتم اختيارهم وفقاُ لمعايير واضحة حددتها فوربس الشرق الأوسط وهي تأثير الرئيس التنفيذي والشركة على المجتمع والدولة، والأسواق التي يشرفون عليها، وخبرة الرئيس التنفيذي في منصبه الحالي، وخبرته العامة، وكذلك حجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية، وإنجازات الرئيس التنفيذي خلال العام الماضي، والابتكارات والمبادرات التي نفذها.

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