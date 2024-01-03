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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

السبت.. "السيمفوني" يقدم العرض الموسيقي المسرحي "قصة جندي" في أمسية بالأوبرا

أوركسترا القاهرة
أوركسترا القاهرة السيمفونى

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية فنية، يحييها أوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، ومن إخراج الدكتور عبد الله سعد، وذلك في الثامنة مساء يوم /السبت/ المقبل على المسرح الكبير بالأوبرا.


وذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الأمسية تأتي ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى إلقاء الضوء على أعمال الموسيقى العالمية البارزة، ويتضمن برنامج الحفل تقديم العرض الموسيقي المسرحي "قصة جندي" للمؤلف الروسي العالمي إيجور سترافنسكي والنص لـ تشارلز فيرديناند راموس وترجمة الدكتورة هناء فريد والتصميم المسرحي محمد عبد الرازق.


وأوضحت الأوبرا أن العرض الموسيقي المسرحي "قصة جندي" تدور حول جندي عائد من الحرب، وفي الطريق إلى قريته يلتقي بالشيطان الذي يحاول إقناعه باستبدال آلته الموسيقية (الفيولينة التي ترمز لروح الجندي) بالكتاب الذي يحمله، ويحتوي على سر الحصول على الثروة وتتوالى الأحداث.


وأشارت إلى أنه يعزف موسيقى العرض، أوركسترا حجرة يضم 7 عازفين هم فابيان هوجلي ( كلارنيت )، أناتولي كسيليف ( باسون ) ، وليد جبر ( ترومبيت ) ، زافار ازيموف ( ترومبون ) ، تقى على ( بركشن ) ، لورا فيرتانين (فيولينه) ، أحمد اسامة ( دبل باص ) ، تمثيل رشا الوكيل، ويصاحبهم تابلوهات حركية من تصميم مناضل عنتر يؤديها احمد محمد (الشر) ، محمد عبد العزيز (الجندي)، ويلعب دور الراوي الدكتور محمد عبد المعطي. 


ونوهت الأوبرا إلى أن العرض الموسيقي المسرحي " قصة جندي " كتبها سترافنسكى عام 1918 مستلهماً التراث الفلكلورى الروسى مازجا مختلف الاتجاهات الموسيقية منها الفلكلورية، الكلاسيكية وحتى التانجو والجاز بالإضافة إلى عدة فنون مسرحية  منها الباليه والدراما واعتبرها النقاد عندما عرضت لأول مرة فى نفس العام عمل فني غريب وغير مألوف.

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