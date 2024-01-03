وسائل إعلام إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن إصابات انفجاري كرمان

أفادت وكالة إرنا الإيرانية ، اليوم الأربعاء، بأن حالة بعض المصابين في انفجاري كرمان خطيرة.

وقالت وكالة إرنا أن المستشفيات في كرمان في حالة استنفار واستعدادات لنقل الإصابات الخطرة إلى طهران.

ومن جانبه أكد ، رئيس السلطة القضائية على أن لأجهزة الأمنية ملزمة بكشف مرتكبي تفجيري كرمان.

وذكرت هيئة إيرانية ارتفاع عدد ضحايا التفجيرين الإرهابيين في كرمان إلى 103 قتلى و141جريحا.

ووفقا لوكالة تسنيم، كان هناك حقيبتان مفخختان ويبدو أن منفذ أو منفذی الهجوم فجروا القنبلتين بجهاز تحكم عن بعد.

وكشف مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي أن الانفجارين اللذان وقعا في كرمان قرب مقبرة سليماني كان هجوما إرهابيا.

وقال محافظ كرمان الإيرانية إن الانفجارين وقعا بفارق 10 دقائق ولكن لا معلومات دقيقة عن أسباب الانفجارين