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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الاتصالات : مصر تستهدف تحقيق 55 مليار دولار من تطبيقات الذكاء الصناعي

صدى البلد

اكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للابداع وريادة الأعمال ان المرحلة الأولي التي تطبقها الدولة في تطبيق استخدامات الذكاء الصناعي تخلص في مايو 2024 نضع استراتيجيه المرحلة الثانيه وهناك مستهدف للاستفادة من تطبيقات الذكاء الصناعي 55 مليار دولار في 2030 .

واضاف عثمان خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب احمد بدوي، اليوم لمناقشة عدد من طلبات الاحاطه المقدمه من النواب ومنها المقدم من النائبه أمال عبد الحميد لمناقشة خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ان هناك مستهدف لوصول مصر الي مركز متقدمه في مجالات الذكاء الصناعي وسنكون من افضل عشرين دولة عام  2028 طبقا لعدد من الموشرات وذلك  خطه ونسب وارقام وتطور .

وشدد عثمان الي ان المرحلة القادمه ستركز علي عدد من المبادرات اولها مبادرة الوعي لان الاعلام ينظر بشكل كبير الي الناحيه السلبيه في استخدامات الذكاء الصناعي ويترك الايجابيه ، مؤكدا ان الاستخدامات في مصر تصل السي 35% في حين في الصين تصل الي 72%

مؤكدا ان مصر تتخذ عدد من الاهداف ولدينا مقارنات نجريها مع عدد من الدول المماثلة مثال السعوديه وكوريا الجنوبيه والامارات والبرازيل وقطر وجميع المؤشرات توضح لنا اين نحن من هذة التحركات .

وطالبت النائبة امال عبد الحميد مقدم طلب الاحاطه بان يكون هناك حوافز كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي موكدة ان استخدامات الذكاء الصناعي قد تصل بمعدل النمو الي 7.7% إذا اعتمد على النشاط التكنولوجي في تطبيقات الذكاء الصناعي.

وشددت امال عبد الحميد ان هناك 320 مليار دولار ستضخ  في اقتصاديات الشرف الأوسط حتي عام 2030 في مجالات الذكاء الصناعي بما يساوي 11% من الناتج القومي المحلي للولايات المتحده ، من المتوقع أن تساعد تطبيقات الذكاء الصناعي في ضخ 43 مليار دولار الي الاقتصاد الوطني اذا تم عقد اتفاقيات تشجيع الشركات الناشئة واضافه حوافز اضافيه بعيدا عن النظم القديمه التقليديه .

الاتصالات الذكاء الصناعى تطبيقات الذكاء الصناعي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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