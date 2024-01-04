وداع عظيم| فريق سعودي جديد يستهدف محمد صلاح خلال الصيف.. وصحف إنجلترا: "رحل تاركاً هدايا"

تألق النجم المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي، وقاد الريدز لتحقيق فوز مهم واحتلال صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 45 نقطة.

وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على تألق صلاح وتأثيره على ليفربول، بالإضافة إلى توقعات غيابه في بعض المباريات القادمة.

تألق محمد صلاح في مباراة نيوكاسل

صنع محمد صلاح العنوان في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل، حيث أحرز هدفين من الرباعية التي فاز بها فريقه.

وبهذا الأداء الرائع، رفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 14، متساوياً مع هالاند من مانشستر سيتي.

