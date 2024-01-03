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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية: حسن نصر الله أكد على عدم التزام إسرائيل بالقرارات الأممية

حسن نصر الله الأمين
حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، الذي ألقاه مساء اليوم جاء بالتزامن مع الذكرى الرابعة لاغتيال القيادي الإيراني قاسم سليماني، منوها بأنه جرى تقسيم كلمة "نصر الله" إلى عدة أجزاء، حيث تحدث في البداية عن دور سليماني في دعم حركات المقاومة بالمنطقة.

وأضاف سنجاب في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "نصر الله تحدث في أكثر من 16 نقطة عن عملية طوفان الأقصى وما حققته حتى الآن، وأشار بوضوح إلى أن إيران ليس لها علاقة بما تقدمه حركات المقاومة في غزة ولبنان واليمن وأي منطقة أخرى".

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية: "تحدث نصر الله أيضا عن التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2006 والخاص بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني مقابل نزع السلاح من منطقة الجنوب بما يعني نزع سلاح حزب الله، وقال إن إسرائيل لا تلتزم بالقرارات الأممية سواء الصادرة بخصوص غزة أو لبنان على مدار السنوات الماضية".

حسن نصر الله حزب الله قاسم سليماني حركات المقاومة مصر

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